Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Спасение у воды только на официальных пляжах. В этом году в водоемах Орловской области уже утонули 5 человек. Спасатели просят не увеличивать статистику. - Дачная амнистия с изменениями. - Пристегните самое дорогое. Сегодня ГИБДД проводит тотальные рейды. - Новое – уже подзабытое старое. В областном Совете обсуждают возможность возвращения старост в деревнях и селах.

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Вести-Орёл

26 июля 2017 года







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