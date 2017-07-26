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Вернуть старост в деревни и сёла Орловщины предлагает региональное управление МЧС

Сделать это возможно только при принятии закона «О старостах населённых пунктов Орловской области». Проект специалисты МЧС уже подготовили и передали на рассмотрение народным избранникам. Но решать: быть или не быть старостам – будут сами сельские жители, потому как законодатель субъекта не вправе регулировать вопросы местного значения.

В некоторых регионах России подобный опыт уже положительно себя зарекомендовал. В Сибири сейчас работают 11 тысяч старост. В пожароопасный период, они патрулируют леса, и вовремя оповещают пожарные подразделения о происшествии. А ещё поднимают односельчан на борьбу с огнём и другими бедствиями.

«Староста - тот человек, который лучше всего знает обстановку на своей малой родине. Активно сотрудничает с лидерами этнических групп проживающих в населённом пункте и знает все проблемные вопросы. Жители наделяют его полномочиями», - пояснил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Гладков.

Комитет порекомендовал управлению МЧС доработать предложения, которые потом сформируют в законопроект и вынесут на обсуждение регионального законодательного собрания.