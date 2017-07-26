Вернуть старост в деревни и сёла Орловщины предлагает региональное управление МЧС

|
Вернуть старост в деревни и сёла Орловщины предлагает региональное управление МЧСЭтот вопрос обсуждался на заседании комитета Областного Совета по местному самоуправлению.
Сделать это возможно только при принятии закона «О старостах населённых пунктов Орловской области». Проект специалисты МЧС уже подготовили и передали на рассмотрение народным избранникам. Но решать: быть или не быть старостам – будут сами сельские жители, потому как законодатель субъекта не вправе регулировать вопросы местного значения.
В некоторых регионах России подобный опыт уже положительно себя зарекомендовал. В Сибири сейчас работают 11 тысяч старост. В пожароопасный период, они патрулируют леса, и вовремя оповещают пожарные подразделения о происшествии. А ещё поднимают односельчан на борьбу с огнём и другими бедствиями.
«Староста - тот человек, который лучше всего знает обстановку на своей малой родине. Активно сотрудничает с лидерами этнических групп проживающих в населённом пункте и знает все проблемные вопросы. Жители наделяют его полномочиями», - пояснил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Гладков.
Комитет порекомендовал управлению МЧС доработать предложения, которые потом сформируют в законопроект и вынесут на обсуждение регионального законодательного собрания.