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Без права на переселение

Дому №2 по улице Калинина в Орле обещан капитальный ремонт. Причем совсем скоро. Но жильцы опасаются, доживут ли без ЧП до счастливых дней. Стены рушатся, картину дополняет прогнивший пол, дыры и плесень. Управляющая компания от дома отказалась.

Здесь живут в условиях повышенной опасности. Жилой дом, 1960 года постройки не ремонтировался больше 30 лет. Но сейчас ситуация стала критической. Стена дома вот-вот рухнет. Последствия могут быть плачевными. 
 
Напуганные жители обращаются во все инстанции. Изначально в ЖРЭУ №2, но этот дом с марта 2017 года там больше не обслуживается. Слишком он проблемный. Жильцы обратились в администрацию города с криком о помощи. В Фонде капитального ремонта приступили к разработке проектно-сметной документации. Однако после проведения жителями проблемного дома экспертизы, работы приостановлены. Cо слов жителей, имеются акты и заключения, которые свидетельствуют, что дом аварийный. 
 
Понимая всю критичность ситуации этого дома и неоднократные обращения жителей, было принято решение провести дополнительную проверку. По мнению специалистов, техническое состояние дома вызывает опасение.
 
Пока проводятся дополнительные проверки, назначаются экспертизы и принимаются решения, Жильцы дома засыпают с тревогой, и точно не могут сказать, что «мой дом – моя крепость».
 



Юлия Опанасюк
26 июля 2017 года

 


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