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Без права на переселение

Здесь живут в условиях повышенной опасности. Жилой дом, 1960 года постройки не ремонтировался больше 30 лет. Но сейчас ситуация стала критической. Стена дома вот-вот рухнет. Последствия могут быть плачевными.

Напуганные жители обращаются во все инстанции. Изначально в ЖРЭУ №2, но этот дом с марта 2017 года там больше не обслуживается. Слишком он проблемный. Жильцы обратились в администрацию города с криком о помощи. В Фонде капитального ремонта приступили к разработке проектно-сметной документации. Однако после проведения жителями проблемного дома экспертизы, работы приостановлены. Cо слов жителей, имеются акты и заключения, которые свидетельствуют, что дом аварийный.

Понимая всю критичность ситуации этого дома и неоднократные обращения жителей, было принято решение провести дополнительную проверку. По мнению специалистов, техническое состояние дома вызывает опасение.

Пока проводятся дополнительные проверки, назначаются экспертизы и принимаются решения, Жильцы дома засыпают с тревогой, и точно не могут сказать, что «мой дом – моя крепость».