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Отремонтированным фельдшерско-акушерским пунктом в Орловской области стало больше

Сегодня там обслуживают 1200 человек из трёх населенных пунктов. Капитально отремонтировать медучреждение помогло местное сельхозпредприятие.

Кроме того, в Речице ждут и молодого врача. Помимо субсидии в 100 тысяч рублей, ему предоставят трёхкомнатную квартиру со всеми удобствами.

За время работы региональной программы «Земский доктор» жилье в Речице уже получили 8 медиков. Всего же, только в прошлом году в деревни и сёла Орловской области приехал работать 21 фельдшер.