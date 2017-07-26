Отремонтированным фельдшерско-акушерским пунктом в Орловской области стало больше

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среда
26.07.2017
18:24:30
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Отремонтированным фельдшерско-акушерским пунктом в Орловской области стало большеВ селе Речица Ливенского района в обновленном медпункте приняли первых пациентов.
Сегодня там обслуживают 1200 человек из трёх населенных пунктов. Капитально отремонтировать медучреждение помогло местное сельхозпредприятие.
Кроме того, в Речице ждут и молодого врача. Помимо субсидии в 100 тысяч рублей, ему предоставят трёхкомнатную квартиру со всеми удобствами.
За время работы региональной программы «Земский доктор» жилье в Речице уже получили 8 медиков. Всего же, только в прошлом году в деревни и сёла Орловской области приехал работать 21 фельдшер.
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