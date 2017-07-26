Новости версия для печати Вопросы переселения граждан из аварийного жилья сегодня рассматривали на Всероссийском селекторном совещании Его провел замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Орловщину на совещании представлял первый зампредседателя регионального правительства Анатолий Мишанов.



Сегодня наша область занимает 1 место среди 69 субъектов России, где продолжается реализация региональных программ.



В декабре подробный отчет о реализации программы в регионах будет представлен президенту России. В настоящее время в регионе готовятся к расселению 1890 человек из 103 аварийных домов. Но – это те дома, что были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Они внесены в программу расселения. И эта программа будет выполнена. Впрочем, этот список пополнялся и после 12-ого года. В нем – уже больше 200 домов. И пока решения этой проблемы только обсуждается на разных уровнях.





Татьяна Напольских

26 июля 2017 года







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