Вопросы переселения граждан из аварийного жилья сегодня рассматривали на Всероссийском селекторном совещании

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среда
26.07.2017
18:24:32
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Вопросы переселения граждан из аварийного жилья сегодня рассматривали на Всероссийском селекторном совещанииЕго провел замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Орловщину на совещании представлял первый зампредседателя регионального правительства Анатолий Мишанов.
Сегодня наша область занимает 1 место среди 69 субъектов России, где продолжается реализация региональных программ.
В настоящее время в регионе готовятся к расселению 1890 человек из 103 аварийных домов. Но – это те дома, что были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Они внесены в программу расселения. И эта программа будет выполнена. Впрочем, этот список пополнялся и после 12-ого года. В нем – уже больше 200 домов. И пока решения этой проблемы только обсуждается на разных уровнях.
В декабре подробный отчет о реализации программы в регионах будет представлен президенту России.
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