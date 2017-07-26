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Орловские исследователи нашли простое решение диагностики на ранних стадиях различных заболеваний

В небольшой комнате орловские умы придумывают диагностическое оборудование. Всю электронику и программное обеспечение совершенствуют здесь. В команде изобретателей чуть больше десяти человек. У каждого есть свой проект. Но общая цель - создать устройство для ранней диагностики заболеваний.

Сотрудник лаборатории биомедицинской фотоники Игорь Козлов не планировал заниматься научной работой, но увлекся во время учебы. Сейчас разрабатывает лазерный допплеровский флоуметр. Он нужен для людей, которые больны сахарным диабетом, или ревматоидными заболеваниями. У них ухудшаются характеристики микрокровотока, и пока не появились язвы, синдромы можно увидеть на ранних стадиях. На полную диагностику уйдет от 40 минут до двух часов.

Второй метод, флуоресцентной спектроскопии, основан на тех же принципах.

Виктор Дрёмин, научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоники: «Мы низкочастотным излучение светим на ткань. Возбуждаем флуоресценцию всех веществ, которые содержатся в тканях, и получаем сигнал. По нему можно говорить о том, как происходят метаболические и обменные процессы.

Оба проекта уже прошли испытание в Орловской областной клинической больнице. По словам авторов, результат есть.

Сейчас изобретатели ждут поставки нового исследовательского оборудования для лаборатории. Оно значительно расширит технические возможности и откроет новые горизонты.