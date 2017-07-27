Сегодня исполняется 5 лет со дня открытия памятника генералу Ермолову

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четверг
27.07.2017
13:57:12
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Сегодня исполняется 5 лет со дня открытия памятника генералу ЕрмоловуВ честь этой даты в библиотеке им. Бунина работает выставка, посвященная прославленному русскому генералу.
В экспозиции представлена литература о жизни Алексея Петровича, публикации из орловской периодики об истории создания памятника герою Отечественной войны 1812.
Напомним, торжественное открытие памятника состоялось 27 июля 2012 года. Монумент создан московским скульптором Равилем Юсуповым. За основу взят образ Санкт-Петербургского памятника «Медный всадник». Лицо Ермолова воссоздано по картине английского художника Доу.
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