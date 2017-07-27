Новости версия для печати Сегодня исполняется 5 лет со дня открытия памятника генералу Ермолову В честь этой даты в библиотеке им. Бунина работает выставка, посвященная прославленному русскому генералу.



В экспозиции представлена литература о жизни Алексея Петровича, публикации из орловской периодики об истории создания памятника герою Отечественной войны 1812. Напомним, торжественное открытие памятника состоялось 27 июля 2012 года. Монумент создан московским скульптором Равилем Юсуповым. За основу взят образ Санкт-Петербургского памятника «Медный всадник». Лицо Ермолова воссоздано по картине английского художника Доу.





Татьяна Тимохина

27 июля 2017 года







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