Новости версия для печати В Орле проверят наличие парковочных мест для инвалидов В рабочую группу вошли представители ГИБДД, администрации города и общественных организаций.



Первые объезды состоятся на этой неделе. Решение провести мониторинг приняли еще 28 июня, на заседании городского общественного Совета по делам инвалидов. Члены комиссии представят фотоотчет и протокол обследования в конце сентября, на следующем заседании.





Мария Семак

27 июля 2017 года







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