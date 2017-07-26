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Ремонт участка федеральной автодороги Орел-Тамбов завершен досрочно

В ходе ремонта были укреплены обочины, восстановлено дорожное покрытие, нанесена разметка, установлено металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки. Также оборудована автобусная остановка и отремонтированы пешеходные дорожки.

Работы на объекте начались в октябре прошлого года, завершить их удалось на месяц раньше запланированного срока.

До конца года в Орловской области будут капитально отремонтированы еще три участка федеральной дороги Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Орловской области