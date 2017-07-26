Новости версия для печати Орловщину в ближайшие три дня может снова накрыть ураган Региональное МЧС предупреждает о возможном резком ухудшении погоды с грозами и градом.



По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Днем умеренные, местами небольшие дожди, в отдельных районах сильные ливневые дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер переменный днем 5-10 м/с, при грозах порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +16°…+21°, днем +27°…+32°. 28 июля: умеренные, местами небольшие, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозах днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16°…+21°, днем +26°…+31°, при прояснениях до +34°. 29 июля: ночью дожди и грозы, в отдельных районах сильные дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди и грозы. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16°…+21°, днем +18°…+23°, при прояснениях до +26°. Главное управление МЧС России по Орловской области функционирует в режиме повышенной готовности.





Татьяна Напольских

26 июля 2017 года







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