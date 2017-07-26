Орловщину в ближайшие три дня может снова накрыть ураган

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среда
26.07.2017
18:24:17
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Орловщину в ближайшие три дня может снова накрыть ураганРегиональное МЧС предупреждает о возможном резком ухудшении погоды с грозами и градом.
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Днем умеренные, местами небольшие дожди, в отдельных районах сильные ливневые дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град.
Ветер переменный днем 5-10 м/с, при грозах порывы до 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью +16°…+21°, днем +27°…+32°.
28 июля: умеренные, местами небольшие, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы, град.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозах днем порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +16°…+21°, днем +26°…+31°, при прояснениях до +34°.
29 июля: ночью дожди и грозы, в отдельных районах сильные дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди и грозы.
Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +16°…+21°, днем +18°…+23°, при прояснениях до +26°.
Главное управление МЧС России по Орловской области функционирует в режиме повышенной готовности.
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