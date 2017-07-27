Новости версия для печати Чуть больше недели остается до главного праздника Орла – Дня города Традиционно в его преддверии в областном центре называют имена тех, кем город может по праву гордиться в этом году, лауреатов ежегодного конкурса "Лицо города". Уже известны их имена.



Сегодня мы познакомим вас с семьей Офицеровых, победителями в номинации «Большая и дружная семья».





































Иван Молчанов

27 июля 2017 года







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