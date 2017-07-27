На поля вышли аграрии всей Орловской области

Еще вчера пшеница созревала на поле. В прошлом году, урожайность в хозяйстве «Речица» составила 45 центнеров с гектара. В планах на этот год - намолотить не меньше. По словам директора агрохозяйства Дмитрия Шалимова, вся техника готова к работе.

На «старте» и комбайны в соседнем агропредприятии «Коротыш». Три тысячи гектаров озимой пшеницы, кукуруза, горох, нут, рапс и сахарная свёкла.

Всего же аграриям области предстоит убрать 885 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Со своими сорока тысячами гектаров озимых, в Ливнах обещают справиться за 10 дней.