На поля вышли аграрии всей Орловской области

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четверг
27.07.2017
13:57:23
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На поля вышли аграрии всей Орловской областиЖатва в этом году началась на несколько недель позже обычного. Но техника готова, а склады и сушилки ждут первого намолота. Накануне старта уборочной кампании наша съемочная группа побывала в нескольких хозяйствах Ливенского района.
Еще вчера пшеница созревала на поле. В прошлом году, урожайность в хозяйстве «Речица» составила 45 центнеров с гектара. В планах на этот год - намолотить не меньше. По словам директора агрохозяйства Дмитрия Шалимова, вся техника готова к работе.
На «старте» и комбайны в соседнем агропредприятии «Коротыш». Три тысячи гектаров озимой пшеницы, кукуруза, горох, нут, рапс и сахарная свёкла.
Всего же аграриям области предстоит убрать 885 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Со своими сорока тысячами гектаров озимых, в Ливнах обещают справиться за 10 дней.
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