Новости версия для печати

Решать проблемы Орла предстоит новому главе администрации

Изначально претендентов на должность было семь. Потом три участника выбыли из конкурса по собственному желанию. Осталось четверо. Их кандидатуры рассмотрели на заседании комиссии. На финишную прямую вышли два действующих заместителя: Александр Муромский и Роман Игнатушин.

Сегодня народные избранники отдали свои голоса за Александра Муромского.

Александр Муромский родился в 1976 году в Орле. Окончил Орловский государственный технический университет по специальности инженер-строитель. Имеет ученую степень, кандидат технических наук. Защитился в Московском государственном университете путей и сообщений. Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году на предприятии «Орелгосзаказчик». Прошел путь от специалиста первой категории до заместителя руководителя учреждения. С 2009 по 2012 год возглавлял управление строительства и дорожной инфраструктуры департамента строительства, транспорта и ЖКХ области. С 2012 года по настоящее время работает в администрации Орла. В 2015 году был назначен на должность первого заместителя главы администрации. С конца июня Александр Сергеевич стал и.о. главы администрации. Женат. Воспитывает двух детей.

Контракт с главой администрации Орла будет подписан на период действия горсовета пятого созыва.