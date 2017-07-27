Новости версия для печати В Орле ведутся ремонтные работы на 29 дворовых территориях Всего в программу формирования современной городской среды попали 77 дворов областного центра. Общий объем финансирования программы 132 млн. рублей.



Ремонт дворов проводят три компании. В перечень работ вошли: замена и ремонт дорог и тротуаров, замена бордюра, установка новых скамеек и урн, замена фасадного освещения. Согласно контрактам, завершить работы подрядчики должны до второго сентября.





Татьяна Напольских

27 июля 2017 года







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