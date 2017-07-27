Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
27.07.2017
13:57:19
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Изменения грядут в орловском парке «Ботаника»

Парку обещают новую жизнь. Некогда знаменитый ботанический сад с уникальными растениями давно нуждался в хозяйской руке. Теперь любимое место многих горожан приведут в порядок. Работы по благоустройству уже начались.

Общая площадь парка более 20 гектаров. В 1845 году здесь разбили ботанический сад, с уникальной растительностью из разных уголков мира. О той эпохе напоминают могучие сосны. В середине прошлого века построили профсоюзный дом отдыха. Его уже нет, как и собственно пешеходных зон, лавочек и урн. 
 
Елена Федорова родилась и выросла около парка Ботаника. С этим местом у нее связано много воспоминаний.  В тенистых аллеях провела детство и юность. Помнит, каким ухоженным и уютным был этот зеленый уголок в советское время. Теперь же – картина удручающая. Елена Геннадьевна позвонила на прямую линию Президенту с криком о помощи, чтобы парк привели в должный порядок и состояние.
 
Парк заброшен, он очень нуждается в хозяйской руке.  Жители неоднократно просили местные власти, навести порядок. В этом году чиновники откликнулись. В рамках программы по благоустройству рекреационных зон, рассчитанной до 2022 года. Ботанику начнут облагораживать. В первую очередь оборудуют пешеходные дорожки. В скором времени появятся лавочки, урны, и долгожданное освещение. 
 
Качество работ под контролем общественной группы. Активисты будут ежедневно следить за ходом благоустройства. Они надеются, что получится не хуже чем в столице, где все парковые зоны давно адаптированы для комфортных прогулок. Битцевский парк, Лосиный остров и еще десятки зеленых островков рядом с жилыми массивами.  Первый этап работ в Ботанике планируют завершить до конца года. 



Татьяна Дьяконова
27 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта