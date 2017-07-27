Новости версия для печати Изменения грядут в орловском парке «Ботаника» Парку обещают новую жизнь. Некогда знаменитый ботанический сад с уникальными растениями давно нуждался в хозяйской руке. Теперь любимое место многих горожан приведут в порядок. Работы по благоустройству уже начались.



Общая площадь парка более 20 гектаров. В 1845 году здесь разбили ботанический сад, с уникальной растительностью из разных уголков мира. О той эпохе напоминают могучие сосны. В середине прошлого века построили профсоюзный дом отдыха. Его уже нет, как и собственно пешеходных зон, лавочек и урн. Елена Федорова родилась и выросла около парка Ботаника. С этим местом у нее связано много воспоминаний. В тенистых аллеях провела детство и юность. Помнит, каким ухоженным и уютным был этот зеленый уголок в советское время. Теперь же – картина удручающая. Елена Геннадьевна позвонила на прямую линию Президенту с криком о помощи, чтобы парк привели в должный порядок и состояние. Елена Федорова родилась и выросла около парка Ботаника. С этим местом у нее связано много воспоминаний. В тенистых аллеях провела детство и юность. Помнит, каким ухоженным и уютным был этот зеленый уголок в советское время. Теперь же – картина удручающая. Елена Геннадьевна позвонила на прямую линию Президенту с криком о помощи, чтобы парк привели в должный порядок и состояние. Парк заброшен, он очень нуждается в хозяйской руке. Жители неоднократно просили местные власти, навести порядок. В этом году чиновники откликнулись. В рамках программы по благоустройству рекреационных зон, рассчитанной до 2022 года. Ботанику начнут облагораживать. В первую очередь оборудуют пешеходные дорожки. В скором времени появятся лавочки, урны, и долгожданное освещение. Качество работ под контролем общественной группы. Активисты будут ежедневно следить за ходом благоустройства. Они надеются, что получится не хуже чем в столице, где все парковые зоны давно адаптированы для комфортных прогулок. Битцевский парк, Лосиный остров и еще десятки зеленых островков рядом с жилыми массивами. Первый этап работ в Ботанике планируют завершить до конца года.





Татьяна Дьяконова

27 июля 2017 года







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