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Коротко о главном

- Поддержали единогласно. Исполнительную власть Орла возглавил Александр Муромский.

- От былого величия Парка Ботаника остались лишь некоторые фрагменты. Как сохранить не только память, но и Парк?

- Сидеть им без связи. Оперативники перехватили мобильные телефоны, переброшенные на территорию колонии.

- С третьей попытки. Пять лет назад памятник знаменитому генералу Алексею Ермолову все-таки был установлен.