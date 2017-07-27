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Пенсионный фонд напоминает получателям чернобыльских льгот об ответственности

Граждане, постоянно проживающие на территории, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на определенные льготы, в том числе, и по линии Пенсионного фонда.

Следует знать, что право на государственную поддержку имеют только те, кто фактически проживает на «загрязненной» территории .

Если гражданин, регистрируется на загрязненной территории с целью незаконного получения социальных льгот и выплат, а фактически проживает в другом месте, может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».