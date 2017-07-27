Пенсионный фонд напоминает получателям чернобыльских льгот об ответственности

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Пенсионный фонд напоминает получателям чернобыльских льгот об ответственностиПраво на досрочный выход на пенсию по старости, повышение пенсий неработающим пенсионерам за постоянное проживание на «загрязненной» территории, получение ежемесячных денежных выплат и на другие меры государственной поддержки имеют только те, кто фактически проживает на «загрязненной» территории.
Граждане, постоянно проживающие на территории, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на определенные льготы, в том числе, и по линии Пенсионного фонда.
Следует знать, что право на государственную поддержку имеют только те, кто фактически проживает на «загрязненной» территории.
Если гражданин, регистрируется на загрязненной территории с целью незаконного получения социальных льгот и выплат, а фактически проживает в другом месте, может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».