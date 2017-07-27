Новости версия для печати В августе абоненты Орловской области получат обновленную форму квитанции об оплате газа Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей, которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию.



Изменения делаются для удобства абонентов. Обновленные вид квитанции и порядок расчета сэкономят время и сделают формулу вычисления более упрощенной и упорядоченной. Теперь оплата газа будет производиться по аналогии с оплатой за электроэнергию или оплатой газа без счетчика – за текущий месяц. Таким образом, теперь все абоненты (и те, кто платит по счетчику, и те, у кого его нет) переходят на единую систему оплаты за потребленный газ.

Согласно Российскому законодательству абонент имеет право оплачивать потребленный газ ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, но тогда в платежный документ, формируемый на последнее число текущего месяца, данная оплата не войдет.

Квитанция, которую абоненты получат в августе, не особенно отличается от той, к которой уже привыкли. Отличие состоит в способе оплаты по квитанции – за фактически потребленный газ в текущем месяце. Сняли показания счетчика – рассчитали сумму и сразу же её заплатили.

Сумма задолженности в платежном документе будет говорить о просрочке времени оплаты потребленного природного газа, за что могут быть начислены пени.

Еще раз подчеркнем: если у вас не установлен счетчик газа, то вы получаете полностью заполненную квитанцию , где уже указана сумма к оплате. То есть форма платежного документа и способ оплаты для абонентов без приборов учета (оплата по нормативу) не меняются .

Изменения касаются только тех абонентов, кто оплачивает газ по показаниям счетчика. 1. Образец заполнения платежного документа счета-квитанции для счетчиков с температурной коррекцией







Вам необходимо:

1. Получить объем текущего потребления – разница между текущими показаниями на счетчике и предыдущими показаниями 2. Получить сумму текущего потребления умножив объем текущего потребления на тариф 3. Получить сумму к оплате прибавив к сумме задолженности за прошлый период сумму текущего потребления. 4. Оплатить итоговую сумму Пример расчета : Последние показания -13150, дата последних показаний – 23.06.2017. Текущие показания – 13500, дата текущих показаний – 21.07.2017. Считаем объем текущего потребления: 13500 – 13150 = 350 куб. метров Считаем сумму текущего потребления: 350 куб. метров умножаем на 6,62 = 2317 руб. Считаем сумму к оплате: задолженность 243,53 руб. + текущее потребление 2317 руб. = 2560,53 руб.

2. Образец заполнения платежного документа счета-квитанции для счетчиков без температурной коррекции (расчет объема с температурным коэффициентом) Вам необходимо:

1. Получить объем текущего потребления – разница между текущими показаниями на счетчике и предыдущими показаниями 2. Посчитать объем газа с учетом температурных коэффициентов 3. Получить сумму текущего потребления умножив объем текущего потребления с учетом коэффициентов на тариф 4. Получить сумму к оплате прибавив к сумме задолженности за прошлый период сумму текущего потребления. 5. Оплатить итоговую сумму Абонентам, имеющим прибор учета без температурной коррекции необходимо учитывать, что объем потребленного газа рассчитывается за каждый день, начиная со дня передачи показаний прошлого периода.

Пример расчета : Последние показания -13150, дата последних показаний – 23.06.2017. Текущие показания – 13500, дата текущих показаний – 21.07.2017. Температурный коэффициент июня 2017 года 1,00; июля 2017 года – 1,00. Считаем разницу показаний 13500 – 13150 = 350 куб. метров

Считаем количество дней от текущих показаний до последних – получается:

Июнь 2017 г. - 7 дней

Июль 2017 г. - 21 день

Всего 28 дней



Считаем количество куб. метров газа приходящихся на один день:

350 куб. метров разделить на 28 дней = 12,5 куб. метров/день



Считаем количество куб. метров газа, потребленного в каждом месяце:

Июнь 2017 года - 12,5 куб. метров/день умножаем на 7 дней июня = 87,5 куб. м

Июль 2017 года - 12,5 куб. метров/день умножаем на 21 дней июля = 262,5 куб. м



Считаем объем газа с учетом коэффициентов:

Июнь 2017 года - 87,5 куб. м умножаем на 1,00 = 87,5 куб. м

Июль 2017 года - 262,5 куб. м умножаем на 1,00 = 262,5 куб. м



Считаем стоимость потребленного природного газа:

Июнь 2017 года - 87,5 куб. м умножаем на 6,62 = 579,25 руб.

Июль 2017 года - 262,5 куб. м умножаем на 6,62 = 1737,75 руб.

Всего 579,25 руб. + 1737,75 руб. = 2317,00 руб. Внимание! Подтверждением факта оплаты потребленного природного газа является чек-ордер, выдаваемый организацией, принявший Ваш платеж, а не заполненный платежный документ. Поэтому во избежание ошибок при зачислении платежа всегда проверяйте, чтобы данные заполненные Вами на платежном документе сходились с данными на чек-ордере.





Орловское Информбюро

27 июля 2017 года







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