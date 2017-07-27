Новости версия для печати Имена Ефима Вельковского и Елены Майоровой будут вписаны в историю Орла «золотыми буквами» Так решили сегодня депутаты Орловского горсовета.



Экс-мэр Орла, а ныне ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений губернатора Орловской области Ефим Николаевич Вельковский стал Почетным гражданином города. Напомним, в прошлом году он отказался от этого звания. А в «Книгу Почета города» внесут имя Елены Майоровой – директора городского центра культуры. Чествовать знаменитых земляков будут накануне Дня города.





Надежда Невматулина

27 июля 2017 года







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