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четверг
27.07.2017
21:20:18
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Ко Дню города в Орле появятся две мемориальные доски
Памятную табличку ветерану Великой Отечественной, профессору, чье имя носит Орловский юридический институт МВД России, Валерию Лукьянову установят на фасаде дома №6 по улице Гуртьева, где заслуженный работник МВД жил вместе с семьей.
А имя Юрия Щербакова, тренера-преподавателя по боксу, увековечат на фасаде Дворца Спорта.
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