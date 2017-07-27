Новости версия для печати Ко Дню города в Орле появятся две мемориальные доски Памятную табличку ветерану Великой Отечественной, профессору, чье имя носит Орловский юридический институт МВД России, Валерию Лукьянову установят на фасаде дома №6 по улице Гуртьева, где заслуженный работник МВД жил вместе с семьей. А имя Юрия Щербакова, тренера-преподавателя по боксу, увековечат на фасаде Дворца Спорта.





Татьяна Напольских

27 июля 2017 года







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