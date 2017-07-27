Орловщина «ударит в колокола» вместе со всей Россией

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четверг
27.07.2017
21:20:16
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Орловщина «ударит в колокола» вместе со всей РоссиейЭто произойдет завтра, 28 июля, в День крещения Руси.
Колокольный звон будут совершать во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви.
В 2012 году, впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Азербайджана.
День крещения Руси законодательно закреплён в России «в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности», как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.
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