Губернатор Орловской области побывал с рабочим визитом в Краснозоренском районе

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четверг
27.07.2017
21:20:31
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Губернатор Орловской области побывал с рабочим визитом в Краснозоренском районеРемонт дорог, обновление техники коммунального хозяйства, создание районного музея, повышение качества медицинского обслуживания. Это лишь часть вопросов, с которыми смогли лично обратиться жители района к главе региона.
Перед началом основной повестки Вадим Потомский передал удостоверения к орденам Красного Знамени и Красной Звезды в музей имени Владимира Соломина, которых капитан 4-го минометного полка «Катюш» был удостоен посмертно.
Затем был прием жителей района. Вопросы самые разные. Дороги, ЖКХ, проблемы с медицинским обслуживанием, в частности работа Ливенского инсультного центра, в котором почему-то не оказалось нужных лекарств.
Губернатор потребовал от подчинённых разобраться с этим вопросом.
Поинтересовался глава региона и наличием бесплатных учебников. С этим все в порядке. Со строительством современного фельдшерско-акушерского пункта с аптекой и возможностью постоянного проживания медработника тоже вопрос решенный.
Поднимался также вопрос объединения районов и сельских поселений. Губернатор отметил, что это очень важный вопрос, который требует серьезных финансовых затрат. «Пока мы финансово к этому не готовы, хотя идеи по объединению сельских поселений есть, - сказал Вадим Потомский. – Если на федеральном уровне законодательно упростят решения вопросов с объединением муниципальных образований, мы будем в числе первых, кто приступит к объединению сельских поселений».
Затем глава региона посетил новый детский сад в селе Малиново. Красивый, современный, на 40 мест. О таком мечтали здесь давно, так же как и о спортивном комплексе. Летом поле с искусственным покрытием, а зимой оно превращается в каток. Тут же можно создать теннисный корт, а вокруг беговые дорожки. Малиновская средняя школа тоже радует современным видом. После пожара в 2012 году, ее восстановили всего за полгода, и теперь она одна из лучших.
В животноводческом комплексе местного фермера и мецената тоже было на что посмотреть. На выгуле пасется стадо в 400 голов. Два малиновских животноводческих предприятия на сегодняшний день самые крупные в Краснозоренском районе. В планах, строительство еще одного комплекса на 600 голов.
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