Сотрудники ГИБДД и курсанты юридического института отправились в орловские дворы к детям, чтобы напомнить правила дорожного движения

|
четверг
27.07.2017
21:20:26
|
|
Сотрудники ГИБДД и курсанты юридического института отправились в орловские дворы к детям, чтобы напомнить правила дорожного движенияИменно во время летних каникул увеличивается количество ДТП с участием детей. За полгода уже произошло 34 подобных аварии, в которых 31 ребенок получил травму. К сожалению, не обошлось без погибших.
Чтобы избежать таких цифр детского дорожного травматизма сотрудники ГИБДД с будущими коллегами пришли в обычные дворы Орла к детям и в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения.
Дети с удовольствием приняли участие в игре, активно отвечали на вопросы и рассказывали правила дорожного движения.
Пообщавшись с сотрудниками ГИБДД, детвора радостно побежала заниматься своими привычными делами – играть и радоваться жизни.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта