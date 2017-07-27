Новости версия для печати Сотрудники ГИБДД и курсанты юридического института отправились в орловские дворы к детям, чтобы напомнить правила дорожного движения Именно во время летних каникул увеличивается количество ДТП с участием детей. За полгода уже произошло 34 подобных аварии, в которых 31 ребенок получил травму. К сожалению, не обошлось без погибших.



Чтобы избежать таких цифр детского дорожного травматизма сотрудники ГИБДД с будущими коллегами пришли в обычные дворы Орла к детям и в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения. Дети с удовольствием приняли участие в игре, активно отвечали на вопросы и рассказывали правила дорожного движения. Пообщавшись с сотрудниками ГИБДД, детвора радостно побежала заниматься своими привычными делами – играть и радоваться жизни.





Юлия Опанасюк

27 июля 2017 года







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