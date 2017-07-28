Новости версия для печати Сегодня в Орел прибудет поезд-музей Посетители смогут заглянуть в историю и оценить современные достижения железных дорог страны.



В составе передвижного выставочно-лекционного комплекса девять экспозиционных вагонов и один лекционный. Представлены макет-панорама военного Витебска, личные вещи воинов-железнодорожников, обучающие тренажеры машинистов и водителей автомобиля КамАЗ. Выставка будет работать до 31 июля.





Юлия Опанасюк

28 июля 2017 года







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