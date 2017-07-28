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Сегодня в Орле состоится завершающий этап Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на призы Дениса Меньшова

С 11 часов водителям стоит объезжать следующий участок: ул. Раздольная с разворотом перед перекрестком с ул. Бурова и перед перекрестком с ул. Кузнецова.

Откроют дорогу для проезда, как только завершаться соревнования, после 14 часов.