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«Орловский энергосбыт» предупреждает!

В регионе участились случаи, когда злоумышленники под видом электромонтёров проникают в дома орловцев и совершают кражу. Как правило, их двое и пока один отвлекает внимание, второй - ворует.

Компания «Орловский энергосбыт» официально заявляет - их сотрудники не ходят по квартирам. Специалист выезжает к абоненту только после официальной заявки, предварительной оплаты и заранее договорившись о дате и времени визита. У всех сотрудников имеются удостоверения.