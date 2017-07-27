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В Орле прозвучали выстрелы

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили подробности происшествия.

В полицию поступило сообщение от жильцов дома по переулку Воскресенскому о хулиганских действиях в подъезде. На место происшествия был направлен ближайший наряд сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

На прибывших полицейских мужчина набросился с ножом и ранил их, затем, завладев табельным оружием раненой сотрудницы ППСП, под угрозой его применения, поволок ее в сторону парка. При этом злоумышленник осуществлял выстрелы в воздух.

В настоящее время нападавший обезврежен и задержан полицейскими. По предварительной информации, задержанный ранее неоднократно судим.

Как пояснил и.о. руководителя СУ СК по Орловской области Дмитрий Зинин, подозреваемый - пациент психиатрической больницы 1989 года рождения, который сбежал оттуда. По месту его жительства и пришли полицейские.

Один из полицейских ранен. У мужчины травма бедра, ему нужна помощь сосудистых хирургов. Сейчас он находится в больнице им. Семашко, сообщили нам в отделении травматологии. На месте происшествия работает оперативная бригада Следственного Управления.