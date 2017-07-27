Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Мысли о родном городе теперь в разделе профессиональных навыков. Коренной орловчанин Александр Муромский встал у руля областного центра.



- Когда-то здесь был город-сад. Почему санаторий и благоустроенная территория парка «Ботаника» в прошлом? И есть ли надежда на второе рождение?



- Со второго раза. Ефим Вельковский все-таки принял предложение о городском почете.



- Вера в себя помогает найти выход из тьмы.





Вести-Орёл

27 июля 2017 года







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