Сегодня ночью на Орловскую область обрушилась непогода

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пятница
28.07.2017
13:16:33
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Сегодня ночью на Орловскую область обрушилась непогодаУдары молнии могли стать причиной двух ночных пожаров в Дмитровском и Свердловском районах области, - считают в МЧС. Там выгорели хозпостройки. Огнем уничтожен домашний скот.
Опасность разгула стихии остается. Орловские спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области
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