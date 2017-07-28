Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовал автопробег «Вахта Памяти» В путь по местам боевой славы Орловщины отправилось семнадцать экипажей, это около 60 человек – ветераны службы УМВД, участники боевых действий.



Акцию поддержала и молодежь. Автопробег посвящен Дню освобождения Орла и юбилейной дате ведомства – 80-летию со дня образования УМВД Орловской области. Автоколонна вернется в Орел в понедельник.





Мария Семак

28 июля 2017 года







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