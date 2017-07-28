Новости версия для печати Специалисты Пенсионного фонда напоминают: студенты и школьники, работающие в каникулы не должны получать социальную доплату к пенсии Школьники и студенты получающие, федеральную социальную доплату к пенсии по инвалидности или по потере кормильца, обязаны проинформировать Пенсионный фонд об устройстве на работу и прохождении оплачиваемой практики.



В соответствии с законодательством, федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим получателям пенсии, имеющим совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. В случае трудоустройства получатель социальной доплаты обязан сообщить об этом в Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области в месяце, в котором началось выполнение работы. В этом случае школьнику или студенту временно приостановят выплату социальной доплаты к пенсии. По окончании трудовой деятельности необходимо обратиться в Пенсионный фонд для возобновления доплаты. Если получатели пенсий не сообщат о своем трудоустройстве, им придется вернуть в Пенсионный фонд сумму социальной доплаты за период работы.

Получить ответ на интересующий вопрос Вы можете позвонив в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8 800 302 2 302 (для проживающих на территории России звонок бесплатный) или обратиться к

Получить ответ на интересующий вопрос Вы можете позвонив в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру(для проживающих на территории России звонок бесплатный) или обратиться к онлайн-консультанту на сайте ПФР.





Орловское Информбюро

28 июля 2017 года







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