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пятница
28.07.2017
13:16:35
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В Орловском краеведческом музее открылась необычная выставка «От веретена до станка»Посетители могут познакомиться с историей ткачества на Руси. Узнать, как создавались тканые изделия. И даже поработать на старинных ткацких станках.
Это совместный проект тульского музея «Куликово поле» и народного мастера Екатерины Зерновой. Вместе с мужем они собрали целую коллекцию ткацких инструментов и станков. Екатерине пришлось освоить все виды традиционного русского ткачества, которым занимались девушки на Руси.
Разнообразные техники ткачества и плетения, материалы и узоры позволяют создавать уникальные вещи с национальным колоритом. Так же на выставке можно проследить эволюцию материалов, технологий и приспособлений, используемых мастерами.
Выставка будет работать до 18 сентября.
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