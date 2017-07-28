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В Орловском краеведческом музее открылась необычная выставка «От веретена до станка»

Это совместный проект тульского музея «Куликово поле» и народного мастера Екатерины Зерновой. Вместе с мужем они собрали целую коллекцию ткацких инструментов и станков. Екатерине пришлось освоить все виды традиционного русского ткачества, которым занимались девушки на Руси.

Разнообразные техники ткачества и плетения, материалы и узоры позволяют создавать уникальные вещи с национальным колоритом. Так же на выставке можно проследить эволюцию материалов, технологий и приспособлений, используемых мастерами.



Выставка будет работать до 18 сентября.