Новости версия для печати Погода значительно сдвинула сроки уборочной страды в Орловской области Сегодня к обмолоту хлебов приступили сельхозпредприятия восьми районов региона. Первыми вывели уборочную технику на поля хлеборобы производственного кооператива «Заря Мира» Должанского района. Озимые здесь убраны уже с половины площадей. Урожайность – больше 50 центнеров с гектара.



В «Заре мира» Должанского района уборку зерновых обычно начинают первыми в области. Не стал исключением и год нынешний. К обмолоту зерновых в хозяйстве приступили 21 июля. Это на 10 дней позже, чем в прошлом году. Тем не менее, комбайны идут медленно, чтобы не допустить потерь. Техники хватает. Недавно приобрели еще 5 комбайнов. Не расстаются и со старыми «Донами». Они оборудованы копнителями для сбора соломы, которая используется в животноводстве. В ближайшие дни должна начаться массовая уборка. По агрономическим правилам обмолот зерновых колосовых необходимо провести за 10 дней. Важно, чтобы свои коррективы не внесла погода. Хозяйства, у которых нет зерносушилок, смогут отправить зерно для хранения на элеваторы. Все они готовы принимать зерно с повышенной влажностью.





Владислав Кузнецов

28 июля 2017 года







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