Новости версия для печати В детской поликлинике Заводского района Орла начала работу соляная комната По словам медиков, одна процедура в ней может заменить три дня на берегу моря.



Природные соляные пещеры сохранились в России только в Пермском крае – именно по их примеру создаются галокамеры. Дети, посетители этой камеры, будут вдыхать частицы более 24-х полезных микроэлементов.





Татьяна Напольских

28 июля 2017 года







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