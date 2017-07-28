Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Главный полицейский области сегодня посетил раненых коллег. Жизни и здоровью сотрудников патрульно-постовой службы ничто не угрожает. - Не тихая июльская ночь. Молнии и гроза могли стать причиной двух пожаров на Орловщине. - Битва за урожай началась. Комбайны восьми районов убирают хлеб с полей.

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Вести-Орёл

28 июля 2017 года







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