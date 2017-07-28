В честь праздника - колокольный благовест

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пятница
28.07.2017
17:10:30
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В честь праздника - колокольный благовестСегодня в День Крещения Руси по всем храмам и монастырям Орловщины прокатилась волна перезвона.
Колокольный перезвон начался на востоке страны ровно в полдень по местному времени. В Орловской области праздничный благовест объединил более полусотни приходов.
15 минут под звуки кампанов, так на церковном языке называют колокола.
Напомним, ровно год назад в День Крещения Руси вместе с верующими в Орле был и Патриарх Кирилл. Уже шестой год подряд акция «Слава тебе, Боже!» объединяет города России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Азербайджана.
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