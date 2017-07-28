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В субботу в Орел прибудут участники Автопробега Дружбы Берлин-Москва

Гости из Германии везут в Россию рисунки немецких детей о мире, дружбе и взаимопонимании между народами. Один из рисунков они попросили передать президенту России Владимиру Путину, а рисунок о мире от российских детей будет передан канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

В этом году в автопробеге принимает участие 341 человек из 16 стран. Большая часть участников из Германии. Автопробег общей протяженностью более 40 тыс. км продлится три недели и охватит 45 городов, а завершится 13 августа в Берлине.

29 июля участники автопробега прибудут в нашу область из Брянска. Их ждет большая культурная программа в Болховском районе. Затем они примут участие в экскурсии по Орлу, а вечером состоится концерт в Городском парке культуры и отдыха, его начало в 20 часов.

30 июля участники автопробега отправятся в Курскую область.