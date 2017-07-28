Новости версия для печати На следующей неделе на озере Светлая жизнь запретят использование водных мотоциклов и моторных лодок Это связано с проведением городского первенства Орла по парусному спорту и 6-й Всероссийской студенческой парусной регаты «Регион-57».



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 3 по 8 августа с 10 до 18 часов на озере Светлая жизнь будет запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок), за исключением судов ГУ МЧС по Орловской области.





Орловское Информбюро

28 июля 2017 года







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