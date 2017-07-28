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Накануне Дня города в Орловской области перезахоронят бойцов Красной Армии

Второй этап региональной акции «Вахта Памяти-2017» проходит с 21 июля по 4 августа 2017 года на территориях Болховского, Орловского, Покровского и Свердловского районов.

В поисковых работах принимают участие поисковики из Брянской, Воронежской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы, Чукотского автономного округа и Республики Дагестан.

3 августа в 12 часов в лесном массиве около поселка Малая Гать пройдет торжественная церемония перезахоронения останков бойцов Красной Армии, сотрудников НКВД и мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

4 августа в 10 утра останки погибших воинов перезахоронят в парке Победы в Покровском, а в 12 часов церемония перезахоронения пройдет в деревне Яковлево Свердловского района.