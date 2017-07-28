Новости версия для печати Погода снова преподнесёт сюрпризы Спасатели предупреждают, в ближайшие сутки в Орловской области ожидается жара, грозы и порывистый ветер до 23 метров в секунду.



По данным орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, местами дожди, грозы, с максимальными порывами ветра до 23 м/с.



Температура воздуха днем до +31°.



Подобные погодые условия возможны и в воскресенье.



Главное управление МЧС России по Орловской области функционирует в режиме повышенной готовности.





Орловское Информбюро

28 июля 2017 года







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