Новости версия для печати В Орле продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов Региональный оператор учёл все пожелания и проблемы прошлых лет и выработал новый подход к работе. Научить всех горожан, переживающих или готовящихся к капитальному ремонту своих домов, как избежать проблем.



Улица Гуртьева дом шесть. Дом большой, с хорошей базой, и если подойти с умом, то после капремонта его жители забудут о любых коммунальных бедах на долгие годы. Именно так отзываются о четырёхэтажке специалисты регионального фонда капитального ремонта. Сам ремонт здесь ещё не начался. К нему нужно подготовиться. «Собственники обязательно должны изучить техническое состояние дома. Что нужно дому. С участием администрации, специалистов фонда капремонта, чтобы мы правильно поставили диагноз», - объясняет заместитель директора Фонда капитального ремонта по Орловской области Валерий Курман. На основе диагноза, и из расчёта средств выделенных на капитальный ремонт дома, составить чёткий план работ. И далее – контролировать подрядчика. Но это всё в теории. А практика такова, что от жильцов дома мало что зависит. Живой пример дом №41 по улице Горького. В проекте капитального ремонта пятиэтажки не учтены ни особенности конструкции дома, ни пожелания жителей. «В арке произошли сквозные трещины. Разломы. Жилищная инспекция в своё время собрала комиссию, сделали обследование дома, и нам специалисты посоветовали сделать вентилируемый фасад здания с утеплением. Проектировщики "МосКомРеставрация" говорят: «мы по сетке всё заштукатурим, и всё будет нормально», - говорит зампредседателя совета дома Владимир Гришин. Совет дома уверен, что за 26 миллионов рублей, такова сумма капремонта, десяток пожеланий жильцов можно было внести в план работ. Но бывшие руководители фонда капитального ремонта этого не сделали. И подрядчик уже четвёртый месяц воплощает в жизнь первоначальный проект... Если разбирать каждый дом, где прошёл, или уже ведётся, или только планируется капитальный ремонт, то недочётов и проблем будет столько, что подрядчикам придётся их исправлять гораздо дольше, чем жильцы будут собирать деньги на этот самый капитальный ремонт.









Антон Киселёв

28 июля 2017 года







На главную страницу





