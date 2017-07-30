Новости версия для печати Сегодня в Орле отпразднуют День Военно-Морского Флота России В 10 часов у стелы в месте слияния Оки и Орлика начнется торжественный митинг, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В мероприятиях примут участие руководители Орловской области и Орла, ветераны и почётные граждане, молодёжь и представители общественных организаций. Военнослужащих ВМФ поздравит творческая молодёжь города. Митинг завершится спуском венков на воду в память о погибших моряках.





Орловское Информбюро

30 июля 2017 года







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