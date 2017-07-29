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В областной библиотеке продолжают знакомить с жизнью именитых земляков

Она приурочена к 160-летию со дня рождения видного журналиста и литературно-общественного деятеля. На выставке представлены книги, которые знакомят с его жизнью и творчеством

Юлий Бунин родился 19 июля 1857 года в г. Ельце Орловской губернии. Окончил математический факультет Московского университета. Принимал активное участие в народнических кружках. В 1884 г. был арестован. В тюрьме пробыл около года, затем был выслан под надзор полиции в Озерки и прожил там до осени 1888 г. По воспоминаниям Ивана Бунина, приезд брата «был одним из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи…». В его лице будущий писатель приобретёт не только близкого и дорогого человека, но и наставника на долгие годы.