Новости версия для печати В День города в Орле пройдет этап лиги чемпионов по рукопашному бою «Кубок Ивана Грозного» В турнире планируется участие именитых бойцов, Романа Копылова, Максима Ефременко и Шамиля Джахбарова.



В программе заявлено шесть боев, в которых примут участие 12 спортсменов. Перед началом соревнований участники турнира возложат цветы к памятнику Ивану Грозному, сообщает пресс-служба регионального правительства. Начало турнира в 19 часов.





Мария Семак

31 июля 2017 года







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