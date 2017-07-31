Новости версия для печати Кинотеатры Орла могут претендовать на модернизацию оборудования за счет средств Фонда кино Согласно условиям конкурса, планируется оказать финансовую помощь нескольким городам с численностью населения до 500 тысяч человек.



Владельцы кинотеатров могут рассчитывать на безвозмездную субсидию в размере пяти миллионов рублей на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием. Прием заявок на конкурс начнется сегодня и продлится до 25 августа. С порядком предоставления средств и формами документов можно ознакомиться на официальном сайте Фонда кино.





Мария Семак

31 июля 2017 года







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