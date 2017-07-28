Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Граната-зажигалка, украденный букет, раненые люди и инспектор, который рисковал жизнью в свой день рождения. Все это детали всего одного громкого происшествия вчерашнего дня.



- Лакомка или нитратная бомба? Специалисты исследуют полосатый груз.



- Колокольный звон прокатился по России.



- Орловчанин выступает на чемпионате России по легкой атлетике.





Вести-Орёл

28 июля 2017 года







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