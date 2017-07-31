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понедельник
31.07.2017
14:13:32
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«Лето без опасности»Профилактическую акцию для дошкольников организовали спасатели Орловского управления МЧС.
Дети получили возможность вблизи увидеть автомобиль поисково-маневренной группы ПСО «Водный» с оборудованием и костюмами спасателей-водолазов.
Специалисты подробно рассказали о техническом вооружении водолазов, о том для чего нужны спасательные жилеты, круги и фонари. Так же малышам рассказали, как вести себя в случае опасности, по каким телефонным номерам обращаться за помощью.
По мнению заведующей детским садом №79 Елены Корнеичевой, дети, контактируя с людьми таких важных профессий, более ответственно относятся друг к другу, лучше запоминают правила, и главное не попадают в экстремальные ситуации.
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