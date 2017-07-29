Новости версия для печати В Орле начался сезон арбузов и дынь В этом году из-за погоды позже обычного. Бахчевые уже вовсю продают в магазинах и на рынках. В основном это ранние сорта, выращенные тепличным или укрывным способом. Насколько они безопасны? Что нужно знать, выбирая зелено-красное лакомство?



На складе, на улице Автовокзальной, сотрудники Россельхознадзора частые гости. Три раза в неделю проверяют прибывшие овощи и фрукты. Задача - выявить санкционные продукты, а главное не пропустить вредные растения и насекомых. Как только появляются в продаже первые бахчевые, начинается и их контроль. Что продают, откуда и все ли документы в порядке отслеживается постоянно. После проверки документов специалисты берут образец продукции и подстилки, на которой прибыли полосатые гости. Прежде, чем попасть на прилавок, каждая партия арбузов должна пройти обследование на безопасность в спецлаборатории Россельхознадзора. Здесь его тщательно изучат и вынесут вердикт. В этом году подозрительного товара среди арбузов не выявлено. Орловцы пока массовое потребление арбузов не начали. Кто-то считает, что в это время года качественной, зрелой ягоды еще не найти, кто-то уверен, что все плоды напичканы нитратами и пестицидами. Первое, о чем говорят специалисты, необходимо оценить арбуз внешне, у спелого обязательно имеется средних размеров светлое пятно желтоватого цвета. Кроме того, рекомендуется обращать внимание и на фактуру поверхности среза. Если мякоть блестит как глянец, лучше воздержаться от такого лакомства. Место приобретения арбуза тоже играет немалую роль в его безопасности. Специалисты настоятельно рекомендуют покупать продукцию только в сети центральной санкционированной торговли, крупных рынках и магазинах.









Оксана Гранн

29 июля 2017 года







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