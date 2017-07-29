Новости версия для печати В Орловской области объявлен режим повышенной готовности В ближайшие сутки ожидаются обильные осадки. Сильные дожди, грозы с порывами ветра до 24 метров в секунду.



Режим введён с 28 июля 2017 года для органов управления и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решение принято для организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период прохождения по территории Орловской области неблагоприятных метеорологических явлений.





Орловское Информбюро

29 июля 2017 года







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