Новости версия для печати Впервые за время проведения ЕГЭ в Орловской области все выпускники получили положительные оценки по русскому языку Как отметили в региональном центре оценки качества образования, средний балл почти по всем школьным предметам вырос.



Всего в этом году высокий результат - от 81-го балла в Орловской области показали 1600 учеников. 43 выпускника получили 100 баллов, сюда входят и блестящие показатели по обязательному - русскому языку. Так же среди популярных предметов – история, обществознание и биология. В нашем регионе есть и круглые отличники. «В России некоторые выпускники получили 300 баллов, у нас тоже есть такая выпускница из 19 школы, сдала на отлично русский язык, информатику и химию. Еще два выпускника набрали 200 баллов», - сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова. Однако среди орловских выпускников есть и те, кто не набрал минимум. 23 ученика не получили аттестаты. Пересдать экзамен они смогут в следующем году.





Татьяна Дьяконова

31 июля 2017 года







На главную страницу





