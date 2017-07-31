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Впервые за время проведения ЕГЭ в Орловской области все выпускники получили положительные оценки по русскому языку

Как отметили в региональном центре оценки качества образования, средний балл почти по всем школьным предметам вырос.

Всего в этом году высокий результат - от 81-го балла в Орловской области показали 1600 учеников. 43 выпускника получили 100 баллов, сюда входят и блестящие показатели по обязательному - русскому языку. Так же среди популярных предметов – история, обществознание и биология. В нашем регионе есть и круглые отличники. 
«В России некоторые выпускники получили 300 баллов, у нас тоже есть такая выпускница из 19 школы, сдала на отлично русский язык, информатику и химию. Еще два выпускника набрали 200 баллов», - сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова
Однако среди орловских выпускников есть и те, кто не набрал минимум. 23 ученика не получили аттестаты. Пересдать экзамен они смогут в следующем году. 



Татьяна Дьяконова
31 июля 2017 года

 


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